Дарья Спиридонова: "Загитова и Медведева приняли правильное решение ехать на Олимпиаду"

Гимнастка Дарья Спиридонова, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио в командном многоборье поддержала фигуристок сборной России и коллег по школе "Самбо-70" в их решении о поездке на Игры в Пхенчхан. Сегодня в Корею вылетели представительницы России в женском одиночном катании - Алина Загитова и Евгения Медведева.

-Отказаться от Олимпиады очень сложно, это такая подготовка и мечта! Девочки все правильно делают, все равно все знают, что они наши, из России, – сказала Спиридонова. – Это самый серьезный старт в нашей жизни и спортивной карьере. Поэтому на Олимпиаду очень волнительно ехать и выступать там. Думаю, что у Алины с Женей оно тоже присутствует, но уверена они его преодолеют и все будет хорошо! Возможные ощущения после Олимпиады? Большое облегчение, что все, можно отдохнуть! Потому что и подготовка к Играм и само выступление всегда очень напряженные! (Екатерина БЕСПАЛОВА)