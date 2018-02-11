Алексей Мишин: "Только несчастье может помешать нашим спортсменкам быть сильнейшими"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отметил, что победа российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх была ожидаемой. Медведева в короткой программе на турнире заняла первое место, обновив мировой рекорд с результатом 81,06 балла.

– Заявка Медведевой на короткую программу – это очень правильное решение с точки зрения командной борьбы, потому что любой нашей девочке пришлось бы бороться с фигуристками, которые уже вошли во взрослый разряд женского катания, – цитирует ТАСС Мишина. – Алина Загитова в короткой программе была бы менее удачным вариантом, нежели Медведева, потому что Каролина Костнер и Кэйтлин Осмонд демонстрируют более зрелое катание. При какой-то маленькой оплошности судьи могли бы приклеить Загитовой тему юношества.

В произвольной программе скидку на возраст и женственность не скинешь, потому что там более сложный контент и блестящее исполнение. В целом я еще раньше говорил, что только несчастье может помешать нашим спортсменкам быть сильнейшими.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018





