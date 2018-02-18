Экс-глава федерации керлинга: "На 100 процентов уверена, что Крушельницкий не использовал мельдоний"

Бывший президент Федерации керлинга России, экс-наставник сборных команд страны Ольга Андрианова призналась, что была шокирована информацией о возможном обнаружении мельдония в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого. По ее словам, спортсмену нет нужды усиливать себя какими-то препаратами.

- Просто обескуражена этой новостью, - сообщила Андрианова. - Не верю в это. После запрета спортсмены мельдоний не использовали. До этого врачи могли давать этот препарат, пока он был разрешен. Уверена на сто процентов, что Крушельницкий не использовал этот препарат на Олимпийских играх. Я очень хорошо знаю его и Анастасию Брызгалову, как высока их мотивация и как хорошо физически готов этот спортсмен. Ему нет необходимости усиливать себя какими-то препаратами. В течение двух лет у них брали пробы пока он был на централизованной подготовке и у нас, и за рубежом - ничего не было обнаружено. Уже была ложная информация относительно одной моей спортсменки, но потом она не подтвердилась.

- Мельдоний могли обнаружить спустя два с лишним года после завершения приема?

- Я - не химик и не знаю, сколько мельдоний выводится из организма. Если вдруг такое несчастье случилось, только если кто-то где-то специально подмешал и дал. Спортсмен не использовал, врачи не давали, в Федерации инструктировали всех. Спортсмены знают о терапевтическом использовании препаратов. Они не болели, в больнице не лежали, никаких препаратов не использовали. Не верю, что эта пара могла использовать допинг, потому что они затратили массу сил, энергии, здоровья, времени, чтобы выиграть эту медаль. На протяжении последних двух лет они демонстрировали высокие результаты. Ребята понимают, что медаль стоит больше, чем эти препараты. Не думаю, что хоть один российский спортсмен пойдет на такое, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь это просто как подписать себе приговор. Это "утка" и провокация. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"