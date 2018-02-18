Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний.

- Я не в курсе всего этого, - цитирует Крушельницкого "РИА Новости".

Как стало известно "СЭ", один из допинг-тестов Крушельницкого показал подозрительные результаты. В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого