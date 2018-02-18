Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний.
- Я не в курсе всего этого, - цитирует Крушельницкого "РИА Новости".
Как стало известно "СЭ", один из допинг-тестов Крушельницкого показал подозрительные результаты. В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.
Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180218/1132824459.html
drakula
мельдоний в керлинге !!!! наверно, поэтому он смазал последний бросок в полуфинале ... мок сам себе противоречит. допустили же всех чистых - они не могут ничего найти, опять провокации
12:39
snikkersnepper
Именно. Что значит "подозрительные"?
12:38
tryam
ну наших всех не пригласили по подозрению. здесь можно медаль отнять
12:30
gladiators79
осталось только в шахматах найти мельдоний!!!!!!!!
12:24
usuns
классная формулировка - подозрительные результаты))) это как? по-моему допинг или есть или нет)
12:21