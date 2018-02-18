12:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний.

- Я не в курсе всего этого, - цитирует Крушельницкого "РИА Новости".

Как стало известно "СЭ", один из допинг-тестов Крушельницкого показал подозрительные результаты. В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180218/1132824459.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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drakula

мельдоний в керлинге !!!! наверно, поэтому он смазал последний бросок в полуфинале ... мок сам себе противоречит. допустили же всех чистых - они не могут ничего найти, опять провокации

12:39

snikkersnepper

Именно. Что значит "подозрительные"?

12:38

tryam

ну наших всех не пригласили по подозрению. здесь можно медаль отнять

12:30

gladiators79

осталось только в шахматах найти мельдоний!!!!!!!!

12:24

usuns

классная формулировка - подозрительные результаты))) это как? по-моему допинг или есть или нет)

12:21

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