12:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

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Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном допинг-тесте призера Олимпиады Александра Крушельницкого и не может комментировать ситуацию. Сегодня появились слухи о том, что допинг-тест бронзового призера Игр в дабл-миксте российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

– Пока это все на уровне слухов, – отметил Свищев. – Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации. (Антон БАБОШИН)

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ОАР-овцы -- гоу хоум

Йес!!!!!!!!!!!!!!! А ура--поцтреоты думали, что поехали 168 неприкасаемых??? Ага, щщщщщщаааааасссссс!!!!!! Следующие на очереди -- фуфлыжники вальбы.... Вот теперь и посмотрим, кто круче------ астматики или мильдранатчики!!!!!

12:35

Семен Семенович

inout Мельдоний в керлинге??? Зачем ему там быть???------------ Да от него вообще нигде никакого эффекта. Это не норвежский сальбутанол

12:26

inout

Мельдоний в керлинге??? Зачем ему там быть???

12:16

NapoliFC

Ну вбросы не сработали от "Родченкова" теперь решились на манипуляции с допинг пробами ВАДАшники.

12:12

Vlаdimir

Похоже что ВАДА хочет найти повод и воспрепятствовать Баху выполнить обещание насчет прохода российских спортсменов под флагом России на закрытии ОИ.

12:09

NapoliFC

Ну откуда мельдоний?:) Вбросов со стороны "Родченкова" не хватило, решили добавить.

12:07

Brother Beyond

Ну вот, началось... Не верю, что в керлинге допинг как-то может помочь спортсмену.

12:07

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