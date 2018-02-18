В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном допинг-тесте призера Олимпиады Александра Крушельницкого и не может комментировать ситуацию. Сегодня появились слухи о том, что допинг-тест бронзового призера Игр в дабл-миксте российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.
– Пока это все на уровне слухов, – отметил Свищев. – Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации. (Антон БАБОШИН)
К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
ОАР-овцы -- гоу хоум
Йес!!!!!!!!!!!!!!! А ура--поцтреоты думали, что поехали 168 неприкасаемых??? Ага, щщщщщщаааааасссссс!!!!!! Следующие на очереди -- фуфлыжники вальбы.... Вот теперь и посмотрим, кто круче------ астматики или мильдранатчики!!!!!
12:35
Семен Семенович
inout Мельдоний в керлинге??? Зачем ему там быть???------------ Да от него вообще нигде никакого эффекта. Это не норвежский сальбутанол
12:26
inout
Мельдоний в керлинге??? Зачем ему там быть???
12:16
NapoliFC
Ну вбросы не сработали от "Родченкова" теперь решились на манипуляции с допинг пробами ВАДАшники.
12:12
Vlаdimir
Похоже что ВАДА хочет найти повод и воспрепятствовать Баху выполнить обещание насчет прохода российских спортсменов под флагом России на закрытии ОИ.
12:09
NapoliFC
Ну откуда мельдоний?:) Вбросов со стороны "Родченкова" не хватило, решили добавить.
12:07
Brother Beyond
Ну вот, началось... Не верю, что в керлинге допинг как-то может помочь спортсмену.
12:07