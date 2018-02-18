В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном допинг-тесте призера Олимпиады Александра Крушельницкого и не может комментировать ситуацию. Сегодня появились слухи о том, что допинг-тест бронзового призера Игр в дабл-миксте российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

– Пока это все на уровне слухов, – отметил Свищев. – Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации. (Антон БАБОШИН)

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний