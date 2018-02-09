Американский бобслеист: "У меня друзья в русской команде. Но грязные спортсмены должны быть наказаны"

Бобслеист из США Ник Каннингем, участник Олимпиады в Сочи, рассказал "СЭ" о своем отношении к делу о российских атлетах. Также он выразил доверие CAS, который сегодня должен вынести вердикт по 47 российским спортсменам, недопущенным МОК на Игры.

– Если спортсмены чисты, они должны соревноваться, – сказал Каннингем. – Я против запретов. Я за то, чтобы у каждого была возможность. Но если был допинг или вовлеченность в какую-то систему, тогда нужен бан. Но знали они или нет? Даже если не знали, но допинг был, наказание необходимо. Понимаю, что это сложный процесс. У меня отличные отношения с русской командой, есть друзья там. Мы не обсуждаем эту тему, просто тренируемся вместе, вместе соревнуемся.

- Вы верите суду?

- Мне придется ему верить. Мое дело – сесть в боб и выйти на трассу. Надеюсь, суд не ошибется. Главное, чтобы чистые атлеты соревновались, а грязные были наказаны. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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