15:04 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету

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Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету в рамках Олимпиады-2018. Первой побежит Ульяна Кайшева, следом за ней Татьяна Акимова и Антон Бабиков, завершать гонку будет Матвей Елисеев. (Владимир ИВАНОВ)

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.

Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету

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КОММЕНТАРИИ (11)
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bolelschik.volga34

Наверное думали всю олимпиаду, как расставить команду по этапам. Как в басне Крылова про музыкантов.

22:03 19 февраля

slovogospoda

Писец...Хотя расстановка с Кайшевой на первом участке очевидна..но ИМХО Акимова уже настолько заезжена что думаю конкретно в этом случае неплохо бы и поменять местами..

19:36 19 февраля

Lars Berger

Нормальная расстановка. Завтра проиграем немного. Минут 5-10 где-то...

18:29 19 февраля

gruzovik62

Можно спички было тянуть. Все без толку!!

16:35 19 февраля

genry2012

Красному: Зацепить можно чужой чемодан на Вокзале, а олимпийские медали всегда бывают обоснованы потом трудом и , главное мастерством.)

16:27 19 февраля

Красноармеец К

А вот завтра возьмём и медаль зацепим, вот будет ШОК!

16:06 19 февраля

tryam

последнее место. можно к букмекерам идти

16:05 19 февраля

Jean Reno

Во всем Пихлер виноват! Так Губерник сказал

15:51 19 февраля

alex160554

От расстановки место не меняется.

15:35 19 февраля

Andre_Saratov

Жаль нет свободной расстановки по этапам. Нам бы сначала мужчин среди женщин поставить.

15:33 19 февраля

shur

Хоть как расставляй, но нам, к сожалению, ничего не светит. Даже если бы и были Шипулин, Юрлова и остальные тоже ничего бы не светило. Этот год провальный в нашем биатлоне.

15:12 19 февраля

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