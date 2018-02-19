Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету в рамках Олимпиады-2018. Первой побежит Ульяна Кайшева, следом за ней Татьяна Акимова и Антон Бабиков, завершать гонку будет Матвей Елисеев. (Владимир ИВАНОВ)

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.

Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету