Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету в рамках Олимпиады-2018. Первой побежит Ульяна Кайшева, следом за ней Татьяна Акимова и Антон Бабиков, завершать гонку будет Матвей Елисеев. (Владимир ИВАНОВ)
Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.
Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету
bolelschik.volga34
Наверное думали всю олимпиаду, как расставить команду по этапам. Как в басне Крылова про музыкантов.
22:03 19 февраля
slovogospoda
Писец...Хотя расстановка с Кайшевой на первом участке очевидна..но ИМХО Акимова уже настолько заезжена что думаю конкретно в этом случае неплохо бы и поменять местами..
19:36 19 февраля
Lars Berger
Нормальная расстановка. Завтра проиграем немного. Минут 5-10 где-то...
18:29 19 февраля
gruzovik62
Можно спички было тянуть. Все без толку!!
16:35 19 февраля
genry2012
Красному: Зацепить можно чужой чемодан на Вокзале, а олимпийские медали всегда бывают обоснованы потом трудом и , главное мастерством.)
16:27 19 февраля
Красноармеец К
А вот завтра возьмём и медаль зацепим, вот будет ШОК!
16:06 19 февраля
tryam
последнее место. можно к букмекерам идти
16:05 19 февраля
Jean Reno
Во всем Пихлер виноват! Так Губерник сказал
15:51 19 февраля
alex160554
От расстановки место не меняется.
15:35 19 февраля
Andre_Saratov
Жаль нет свободной расстановки по этапам. Нам бы сначала мужчин среди женщин поставить.
15:33 19 февраля
shur
Хоть как расставляй, но нам, к сожалению, ничего не светит. Даже если бы и были Шипулин, Юрлова и остальные тоже ничего бы не светило. Этот год провальный в нашем биатлоне.
15:12 19 февраля