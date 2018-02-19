Норвежцы назвали состав на смешанную эстафету

Сборная Норвегии определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпиаде-2018. Как сообщает NRK, за норвежцев выступят Тирил Экхофф, Марта Ольсбу, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонка состоится 20 февраля.
Сборная Норвегии определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпиаде-2018. Как сообщает NRK, за норвежцев выступят Тирил Экхофф, Марта Ольсбу, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонка состоится 20 февраля.
Lars Berger
Чего тянули? Наши уже давно определились. Завтра вечером - домой.
09:13