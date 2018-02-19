07:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Норвежцы назвали состав на смешанную эстафету

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Сборная Норвегии определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпиаде-2018​. Как сообщает NRK, за норвежцев выступят Тирил Экхофф, Марта Ольсбу​, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонка состоится 20 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Чего тянули? Наши уже давно определились. Завтра вечером - домой.

09:13

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