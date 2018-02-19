Оле Эйнар Бьорндален: "Завершение карьеры? Буду решать после этого сезона"

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален сообщил, что по окончании сезона примет решение по поводу продолжения карьеры. По словам 44-летнего спортсмена, ему надо посоветоваться с дочкой и женой Дарьей Домрачевой.

– Для меня большой вызов объяснить свои ощущения здесь, но, конечно, я бы тоже хотел соревноваться, – сказал 44-летний норвежский биатлонист в эфире ТК "Беларусь 1". – Однако я не был достаточно силен в квалификации. Сейчас я делаю, что могу как зритель. Слежу за гонками.

– Как думаете, Дарья будет бегать до следующей Олимпиады?

– Все возможно. Скоро увидим. Если она будет в форме спустя 4 года – все действительно возможно. Ей нужно самостоятельно принять решение.

– Когда вы планируете завершить карьеру?

– Я не уверен, буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен. Мне нужно обсудить это вместе с семьей: спросить дочь Ксению и Дарью. Тогда и получу точный ответ. Это сложный вопрос. Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований, но нужно взглянуть на мое здоровье, увидеть общую картину и принять главное решение после сезона.

– Где вы будете жить с Дарьей и Ксенией после большого спорта?

– Посмотрим. Сейчас мы живем в небольшом городке в Австрии. Возможно, построим реально красивый дом в Минске и будем туда приезжать на какое-то время.

– Может, планируете второго ребенка?

– Я не знаю. Сейчас мы в спорте, а там – посмотрим.

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