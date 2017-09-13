Житель Сен-Дени: "Олимпиада не решит наших проблем"

Пока французский власти готовятся праздновать получение права проведения Олимпийских игр-2024 в Париже, жители северного пригорода Сен-Дени, где пройдет большая часть соревнований, относятся к предстоящему мероприятию скептически, сообщает Reuters.

"Олимпиада – это, наверное, хорошо для тех, у кого достаточно денег, чтобы купить билеты, и для владельцев ближайших баров. И все, – говорит 46-летняя воспитательница Люсетт Менаж. – Олимпиада не решит наших проблем, она не положит конец нищете на окраинах Парижа".

Уровень безработица в Сен-Дени составляет 23 процента, что более чем в два раза выше, чем в среднем по стране.

Напомним, что перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро жителей выселяли из фавел для того, чтобы подготовить инфраструктуру, и в городе неоднократно проходили акции протеста.

Столица Игр-2024 будет названа в среду на сессии МОК в Лиме. Причем заранее было определено, что эту Олимпиаду получает Париж, а следующую - 2028 года - Лос-Анджелес.