Роман Ротенберг: "ФХР готова к тому, что НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018"

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг после победы национальной команды в Еврохоккейтуре заявил, что организация готова к любому решению руководства НХЛ по поводу участия хоккеистов в Олимпиаде-2018, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Вы сказали, что отсутствие энхаэловцев в Пхенчхане могут повысить шансы сборной России на победу.

– Я такого не говорил. Я сказал, что мы готовы к любому развитию событий, и то, поедут ли энхаэловцы в Пхенчхан или нет, никак от ФХР не зависит. Нас поставят перед фактом. Но мы готовы к любому сценарию. У нас есть замечательные игроки в России, настоящие патриоты, которые вот на Евротуре доказали, что они готовы побеждать любых соперников. Эти команды, которые принимают участие в Шведских играх, собраны из лучших игроков. Это лучшие игроки шведов, чехов и финнов, которые играют в Европе. И мы их побеждаем. Поэтому мы в ФХР готовы к любому варианту развития событий.

– А вы лично хотели бы, чтобы НХЛ поехала на Олимпиаду?

– Я всегда хотел, чтобы на всех турнирах были лучшие игроки. Но от меня это не зависит. Как бы то ни было, если игроки НХЛ приедут – мы обязаны побеждать в каждой игре. И если не приедут – тоже в каждой. И в целом на турнире.