Александр Зубков: "Мы поддержим самого достойного кандидата на выборах главы ОКР"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков сообщил, что организация не будет выдвигать своего кандидата на пост главы ОКР на предстоящих выборах 29 мая. Нынешний президент Александр Жуков объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок.



- Никаких проблем в совместной работе у нас с Александром Дмитриевичем никогда не было. Он работал не просто достойно, а великолепно, что доказывают результаты. Как руководитель он сделал максимум того, что можно было сделать. Посмотрим, кто придет ему на смену. Федерация бобслея и скелетона России поддержит того кандидата, кто предложит наиболее оптимальную и конкретную программу, - сказал Зубков. (Андрей ШИТИХИН)