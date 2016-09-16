Глава ФГСР получил предложение войти в антидопинговый комитет FISA

Президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут получил предложение войти в антидопинговый комитет Международной федерации гребного спорта (FISA). Серебряный призер Олимпиады-1988 возглавляет ФГСР с 2012 года.

- Сейчас Международная федерация гребного спорта создает антидопинговый комитет. Туда будут входить представители пяти континентов. Европейский предлагают представлять мне, - цитирует ТАСС Бута. - Таким образом, мы можем стать членами FISA. В международной федерации у меня достаточно долгие и хорошие отношения, знаю, что там реально переживают из-за ситуации, которая сложилась у нас перед Олимпиадой. Президенты европейских федераций выражали нам свою поддержку. Ситуация не повлияла на наши отношения, и сейчас мы хотим провести международные старты.

В письме от исполкома FISA положительно отмечается работа Бута в должности главы ФГСР.

"Результаты работы вашей команды показали, что эти шаги оказали значительное влияние в течение последних двух лет. Самое главное, вы добились встречи с председателем комиссии FISA по спортивной медицине, чтобы разработать и применить самые актуальные меры и подходы в борьбе с допингом. Число допинговых случаев значительно снизилось, мы признаем и ценим все ваши достижения с ФГСР и считаем необходимым продолжать работать в борьбе против допинга вместе", - говорится, в частности, в письме.