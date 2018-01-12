Сергей Карякин: "Обошлось без операции. Кость вправили"

Российский гонщик Сергей Карякин, который досрочно завершивший выступление на "Дакаре-2018", отметил, что ему удалось избежать операции на переломанной руке. Травму прошлогодний чемпион "Дакара" получил в результате падения на четвертом этапе.

– Спасибо вам всем за поддержку! Только сейчас смог найти нормальную связь – у меня все хорошо! Самое главное, что обошлось без операции, – написал Карякин в Инстаграме. - Вправили кость на месте, было подозрение на раздробление костей кисти. Но благодаря перчаткам с зашитой сустава, обошлось переломом лучевой кости. Мне очень приятно, видеть и чувствовать, как вы за меня переживаете. Извините, что подвел, я очень старался победить.