20:33 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Вадим Финкельштейн: "Реакция Минспорта ставит точку в истории с детскими боями"

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Глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн положительно оценил итоги совещания в Минспорта России. На нем детские бои в Грозном на турнире "Гран-при" "Ахмат" 4 октября были признаны нарушающими правила ММА.

– Считаю, в этой истории теперь будет поставлена точка, - отметил Финкельштейн. - Минспорта направит в министерство физической культуры и спорта Чечни письмо с рекомендацией согласовывать все мероприятия по смешанным единоборствам с Минспорта России, и я уверен, рекомендация эта будет соблюдаться. Просто когда проходил турнир в Грозном, я думаю, организаторы не совсем понимали, что делают. Хорошо, что все так закончилось. (Сергей ФИШ)

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