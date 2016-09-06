Майрбек Тайсумов: "Даже адвокаты UFC не смогли помочь мне получить визу в США"

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов в интервью "Известиям" рассказал о причинах срыва боя с американцем Ником Лентсом. Этот поединок должен был пройти в Кливленде 10 сентября.

– Вам объяснили причины отказа в визе?

– Я чувствовал, что с американской визой могут возникнуть проблемы. В январе 2016 года я уже получил один отказ от посольства США. Тем не менее я ждал, что в этот раз визу все-таки дадут. Когда я звонил в посольство, мне говорили, что всё будет хорошо и нужно подождать. Мы вместе с моей командой пытались приложить для этого все усилия, но, к сожалению, ничего не вышло. Еще после своего последнего боя в Хорватии я говорил руководству UFC, что хочу провести следующий поединок в Германии. Но они очень хотели видеть меня в США и дали мне стопроцентную гарантию относительно визы. Обидно, что та работа, которая была проделана на тренировках, оказалась напрасной из-за бюрократических проблем.

– Почему представители UFC не смогли вам помочь, если они давали такие гарантии?

– Я сам этого не понимаю. Я видел, как они старались для того, чтобы бой состоялся. UFC даже наняла двух адвокатов, которые помогали мне разобраться с ситуацией. Они сделали всё что могли. Я благодарен UFC. То, что произошло, – не их вина.

– В предстоящем бою вы могли поставить рекорд UFC по количеству нокаутов подряд. Может быть, в этом и кроется одна из причин?

– Мне кажется это странным... Как будто кто-то действительно не хочет, чтобы я побил этот рекорд. Да и вообще у российских бойцов периодически возникают проблемы в UFC. Наверное, это происходит потому, что у нас нет задачи делать шоу – мы просто выходим на ринг и делаем свою работу. Видимо, кому-то это невыгодно.