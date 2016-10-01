13:25 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Федор Емельяненко: "Мне интересно выступать с чемпионами UFC"

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Известный российский боец Федор Емельяненко может провести следующий бой в США или Японии. По  его словам, пока конкретики нет. Емельяненко возобновил карьеру летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джейдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.

- В интернете много болтовни, лишней, ненужной и пустой информации, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Мы ведем переговоры с американскими промоушенами и с японскими, когда будет конкретика, я объявлю. Мне интересно выступать с чемпионами UFC, Bellator, первая десятка (рейтингов этих организаций) мне также интересна.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3670339

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