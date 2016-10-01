Федор Емельяненко: "Мне интересно выступать с чемпионами UFC"

Известный российский боец Федор Емельяненко может провести следующий бой в США или Японии. По его словам, пока конкретики нет. Емельяненко возобновил карьеру летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джейдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.

- В интернете много болтовни, лишней, ненужной и пустой информации, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Мы ведем переговоры с американскими промоушенами и с японскими, когда будет конкретика, я объявлю. Мне интересно выступать с чемпионами UFC, Bellator, первая десятка (рейтингов этих организаций) мне также интересна.