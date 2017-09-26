В Таиланде задержали сотрудников USADA, бравших пробу у чемпионки UFC

Полиция Таиланда задержала представителей Антидопингового агентства США (USADA), сообщает Bloody Elbow. Сотрудники зашли в отель Пхукета, где остановилась чемпионка UFC Кристиана Жустину и попросили у нее анализ мочи. Представители команды спортсменки вызвали полицию, поскольку сотрудники выглядели по их мнению подозрительно.

Прибывшие сотрудники правопорядка выяснили, что у представителей USADA нет рабочей визы, разрешающей им работать в Таиланде, кроме того, они соглали, заявив, что приехали в отпуск. Полиция задержала их, но затем отпустила на свободу.