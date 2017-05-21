Союз ММА России накажет спортсменов, избивших первого вице-президента организации

Союз ММА России выступил с официальным заявлением по поводу избиения первого вице-президента организации Радмира Габдуллина. Инцидент случился, когда Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, уступил раздельным решением судей Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night на турнире в Астане.

– Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не судил данный бой, – говорится в сообщении на официальном сайте организации. – По окончанию боя Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение, который был принят представителем Союза ММА России, который усомнился в верности исхода, для дальнейшего рассмотрения.

В ходе обсуждения ситуации в гостинице Гаджимурад Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину. К инциденту присоединился брат Гаджимурада, Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией спортсменов было судейское решение по бою Гаджимурада и Георгия Кичигина. В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга.

Никакого личностного конфликта между представителем Союза ММА России с Гаджимурадом и Гамзатом Хирамагомедовыми в Астане не было.

К обоим спортсменам будут применены санкции со стороны Союза ММА России.