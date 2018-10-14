Олег Тактаров: "Емельяненко должен побеждать Бейдера через не могу, и красиво закончить"

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, известный актер Олег Тактаров поделился с "СЭ" мнением о бое Федора Емельяненко с американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator.

– Ни в одном моменте у Соннена не было шансов, – заявил Тактаров. – Один раз он сделал проход в ноги, но надо разбираться с тренером Емельяненко, почему Федор его пропустил.

– Каким предстал "Последний император"?

– По настрою он готовился почти как в молодости, но не хватает некоторой "физухи", которая есть у молодого человека. Иногда просматривался старый-добрый Федор, каким он был перед тем, как начать проигрывать. Тогда он вцеплялся в руку и ставил рычаг на локоть или проводил 100-процентный болевой на руку.

– Что скажете о противостоянии со следующим соперником Райаном Бейдером?

– Бой будет достаточно тяжелый. Между ними 6 лет разницы. Это самая тяжелая сторона. До 36 лет ты остаешься спортсменом, а потом организм начинает меняться.

– Значит, нынешний Гран-при – лебединая песня Емельяненко?

– Должна. Дальше может быть только хуже. Если сейчас его ставят против 35-летних спортсменов, то после 42-х будет еще сложнее. Надо побеждать через не могу, и красиво закончить.

Финал гран-при Bellator Емельяненко – Бейдер пройдет 27 января в Лос-Анджелесе. (Евгений Белоусов)