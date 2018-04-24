Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко

Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетит поединок бойца ММА Александра Емельяненко с бразильцем Габриэлем Гонзаги в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщает промоутерская компания RCC Boxing.

– Российский боец ММА, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship, который пройдет в КРК "Уралец" 5 мая, – цитирует ТАСС сообщение RCC Boxing. – Хабиб Нурмагомедов принял приглашение и станет почетным гостем турнира. Предполагается, что Хабиб проведет в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, 36-летний Емельяненко возобновил карьеру в сентябре 2017 года после трех лет перерыва. На его счету 26 побед и семь поражений. В активе 38-летнего бразильца 17 побед и 11 поражений.