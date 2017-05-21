Конор Макгрегор: "Флойд, подпиши свою часть контракта"

Ирландец Конор Макгрегор, получающий боксерскую лицензию для боя с американцем Флойдом Мейуэзером, призвал американского боксера подписать контракт. Иралндский боец ждет окончания переговоров с американцем. Если им удастся договориться, поединок, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе (США, Невада).
"Тяжелая работа сегодня. Подпиши свою часть контракта, Флойд, или ты просто болтун", - написал Макгрегор в Твиттере.
Solid work today.– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 мая 2017 г.
Sign your end Floyd or you are just a mouth. pic.twitter.com/YWCqoHWA2B
inspire
да не будет Флойд пока подписывать, он через неделю скажет, что Коннор бла-бла-бла ... смысл простой - срубить по нормальному денег, а для этого нужен пиар, скандалы, затяжки с подписанием контракта, и т.д. ... нужен постоянный подогрев интереса ... или денег будет мало )))
22:41
Смерть сусликам
Мне просто интересно, зачем он так говорит, ведь у него нет ничего кроме удара, а Флойд клал на настил людей у которых просто динамит в руках. Если он думает, что он так показывает свою храбрость и пренебрежение значит он настолько глуп, а над ним все и так потешаются и вопрос ставиться - захочет ли Мейуэзер быстро его положить на настил или будет играть как кошка с мышкой и делать из конора дурачка.
22:09