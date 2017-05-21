Конор Макгрегор: "Флойд, подпиши свою часть контракта"

Ирландец Конор Макгрегор, получающий боксерскую лицензию для боя с американцем Флойдом Мейуэзером, призвал американского боксера подписать контракт. Иралндский боец ждет окончания переговоров с американцем. Если им удастся договориться, поединок, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе (США, Невада).

"Тяжелая работа сегодня. Подпиши свою часть контракта, Флойд, или ты просто болтун", - написал Макгрегор в Твиттере.