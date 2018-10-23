Касаев провел тренировку с братом Хабиба

Известный боец ММА Шамиль Завуров выложил в Инстаграм фрагмент тренировки с футболистом "Балтики" Аланом Касаевым.

- Для футболиста очень даже неплохо, - прокомментировал Завуров видео, на котором Касаев бьет мешок.

Также Завуров и Касаев сделали совместное фото, на котором оба - в футболках с именем и фамилией чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова. Завуров - двоюродный брат Нурмагомедова.



Завурову 34 года. Он - один из самых известных бойцов Дагестана. Провел 41 бой (35 побед, 5 поражений, 1 ничья). Выступает с 2004 года.



32-летний Касаев играет за "Балтику" с лета 2018 года. Права на игрока принадлежат "Локомотиву". Четыре года назад в интервью пресс-службе "Локо" Касаев признался, что бои ММА - его хобби.