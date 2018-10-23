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Касаев провел тренировку с братом Хабиба

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Известный боец ММА Шамиль Завуров выложил в Инстаграм фрагмент тренировки с футболистом "Балтики" Аланом Касаевым.

- Для футболиста очень даже неплохо, - прокомментировал Завуров видео, на котором Касаев бьет мешок.

Также Завуров и Касаев сделали совместное фото, на котором оба - в футболках с именем и фамилией чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова. Завуров - двоюродный брат Нурмагомедова.


Завурову 34 года. Он - один из самых известных бойцов Дагестана. Провел 41 бой (35 побед, 5 поражений, 1 ничья). Выступает с 2004 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На ночь шашлык из семги🐟 #мы #сбратом #надиете

Публикация от Шамиль Завуров (@shamilzavurov) 21 Окт 2018 в 1:35 PDT


32-летний Касаев играет за "Балтику" с лета 2018 года. Права на игрока принадлежат "Локомотиву". Четыре года назад в интервью пресс-службе "Локо" Касаев признался, что бои ММА - его хобби. 

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