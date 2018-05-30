Камил Гаджиев: "Бой Хабиба и Конора может сорваться только не по спортивной причине"

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев назвал причину, по которой бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC может сорваться.

"Не сказал бы, что у Конора нет шансов на победу в бою с Хабибом. Он, безусловно, фаворит, но шансы у такого парня как Конор есть всегда. Он - боец с хорошим ударом, с хорошим чувством дистанции. Он точно способен доставить Хабибу неприятности. Если бой не состоится, то причины будут не спортивные, а отсутствие должной финансовой мотивации. Может быть так, что промоушн недостаточно заинтересует как Конора, так и Хабиба", - сказал Гаджиев. (Михаил ПОТАПОВ)