Кадыров - Тухугову: "Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал бойца Зубайру Тухугова и предложил тому драться в клубе "Ахмат". Ранее стало известно, что спортсмена могут уволить из UFC после того, как он запрыгнул в октагон и ударил ирландца Конора Макгрегора после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229. Он был отстранен руководством американского промоушена от боя с Артемом Лобовым из команды Конора. За это Хабиб пригрозил уйти из организации вместе с Тухуговым, который входит в его команду.

– Зубайра, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя, – написал Кадыров в Инстаграме. – Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону.

Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы – твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб "Ахмат", в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне.

И вот еще что... Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни: бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться. Как-то так, Зубайра!