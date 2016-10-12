Источник: "По факту нападения на дочь Емельяненко возбуждено уголовное дело"

Журналист "МК" Ева Меркачева, которая ранее подтвердила "СЭ" информацию о том, что на дочь главы союза ММА России Федора Емельяненко было совершено нападение, сообщила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "побои".

"Последняя информация про дочь Чемпиона. Уголовное дело возбуждено по статье "побои". Она сама все-таки не 2007, а 2000 года рождения (ошибка вкралась на стадии звонка в полицию). В том месте, где на нее напали, камер рабочих видеонаблюдения нет, были только муляжи. И она, кстати, все еще в больнице", – написала журналистка в своем Facebook.

Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои

в Грозном, совершено нападение //

СМИ: дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной //

Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //

"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //

В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт

госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //

Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию" //

Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора.

Спортсмен тренируется в Старом Осколе" //

Полиция проверяет информацию о нападении на дочь Федора Емельяненко //

Власти Чечни готовы помочь в поиске напавших на дочь Емельяненко