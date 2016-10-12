Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора. Спортсмен тренируется в Старом Осколе"

Тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов сообщил, что спортсмен продолжает тренироваться в Старом Осколе. Воронов добавил, что он ничего не знает о появившейся информации о нападении на дочь Емельяненко.

– Федор продолжает пахать на сборах в Старом Осколе вместе с национальной командой, работает наравне со всеми, – приводит ТАСС слова Воронова. – Я слышал про эти новости (о происшествии с дочерью Федора), но ничего про это сказать не могу, он продолжает тренироваться.

Ранее сообщалось, что преступление было совершено в конце прошлой недели, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

Позже телеканал "РЕН" со ссылкой на окружение Емельяненко сообщил, что информация о нападении на дочь спортсмена является недостоверной.

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение //

СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной // Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //

"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //

В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт

госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //

Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию"