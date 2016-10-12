СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение

На дочь бойца, неоднократного чемпиона мира в тяжелом весе, было совершено нападение в Москве. Неизвестный (или неизвестные) ударили девятилетнюю девочку в грудь, после чего она попала в больницу, сообщает "МК".

Как отмечает издание, нападение произошло в конце прошлой недели, когда дочь шла из школы. Неизвестные ударили ее в грудь, чтобы следов удара не было видно, но с расчетом на повреждение внутренних органов. Девочка сумела добраться домой, но первое время не рассказывала матери о случившемся. Однако дочь бойца Валентина (имя девочки изменено) стала испытывать болезненные ощущения, рассказала обо всем родным и была доставлена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, где ей поставили диагноз: "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

В заметке "МК" не называется имя отца девочки, а говорится только, что это "знаменитый боец, неоднократный чемпион мира в тяжелом весе". Однако автор статьи Ева Меркачева в своем твиттере написала, что речь идет о дочери Федора Емельяненко.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей. Позднее Рамзан Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко.

Также была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.