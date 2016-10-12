Власти Чечни готовы помочь в поиске напавших на дочь Емельяненко

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев считает, что нападение на дочь главы Союза ММА России Федора Емельяненко никак не связано с ситуацией вокруг показательных боев в Грозном, которые подверглись критике со стороны спортсмена. Он добавил, что чеченская сторона готова подключиться к расследованию.

– Не думаю, что нападение связано с данной ситуацией, потому что ни один нормальный, адекватный человек никогда к девушке не будет применять грубую силу, – приводит "Говорит Москва" слова Тапаева. – Думаю, что это совпадение, которое произошло невовремя, неприятный инцидент. Мы со своей стороны, если у нас появится какая-то возможность узнать, понять, разобраться в этой ситуации, мы, конечно же, подключимся. Это недопустимый поступок.

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