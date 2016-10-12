В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт госпитализации девочки с фамилией Емельяненко

Помощник НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Наталья Рамах подтвердила "СЭ" информацию о том, что в институт действительно поступила девочка по фамилии Емельяненко.

– Я не знаю, дочь ли это Федора Емельяненко или нет, но 11 октября к нам действительно поступила девочка с фамилией Емельяненко, – говорит Наталья Рамах. – Ей шестнадцать лет, и у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Подчеркиваю, я не знаю, является ли она дочерью известного бойца. Ее состояние не вызывает беспокойства, если не возникнет непредвиденных осложнений, через один-два дня она будет выписана. (Борис КРИВИН)

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