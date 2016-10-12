СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной

На 16-летнюю дочь президента Союза ММА Федора Емельяненко было совершено нападение. Ранее появилась информация о том, что неизвестный напал на дочь Емельяненко и она была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы

– У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал ее лечащий врач. Завтра, может быть, ее выпишем, – сказали агентству "Р-Спорт" в больнице.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей. Позднее Рамзан Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко.

Также была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.