17:24 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

На 16-летнюю дочь президента Союза ММА Федора Емельяненко было совершено нападение. Ранее появилась информация о том, что неизвестный напал на дочь Емельяненко и она была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы

– У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал ее лечащий врач. Завтра, может быть, ее выпишем, – сказали агентству "Р-Спорт" в больнице.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей. Позднее Рамзан Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко.

Также была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161012/1110670540.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Инквизитор 2013-9

Сцуки!!!!(((

17:51

Bache Gabrielsen

Какой-нибудь обиженный на Федю депутат или некий восьмикратный чемпион аула ?

17:43

nedvig

понеслась моча по трубам...!

17:35

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