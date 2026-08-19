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Бой между Михайловым и Шишкиным на турнире Ural FC 13 отменили

Павел Лопатко

Бой между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC 13 не состоится из-за травмы последнего.

Турнир запланирован на 29 августа в Перми.

Сейчас лига занимается подбором нового соперника для Михайлова. В Ural FC пожелали Шишкину скорейшего восстановления и отметили, что после возвращения бойца в строй готовы вновь организовать их противостояние.

27-летний Михайлов в профессиональных ММА одержал 12 побед и потерпел 4 поражения. До 2021 года боец выступал в Fight Nights, затем на протяжении 3 лет — в Bellator, а после этого провел несколько боев в RCC. В октябре 2025 года на турнире Ural FC в Каспийске Михайлов досрочно одолел бразильца Риксона Буэно. Ранее его выступление на майском шоу Ural FC 12 в Москве сорвалось: причиной стала значительная разница в весе — соперник серьезно превысил лимит.

23-летний Шишкин одержал 7 побед при 1 поражении.

Из-за отмены поединка Михайлов — Шишкин главным боем турнира Ural FC 13 станет схватка между россиянами Геннадием Макаряном и Артемом Рофалем.

В общей сложности в рамках турнира пройдут 13 боев — по правилам как ММА, так и кикбоксинга. В дисциплине К-1 на ринг выйдут пермские спортсмены из команды Ural Kali Fighter: Дарья Кувакина, Алексей Чукманов и Кирилл Степаненко.

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Никита Михайлов
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