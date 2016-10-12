Полиция проверяет информацию о нападении на дочь Федора Емельяненко

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила, что в настоящее время информация, опубликованная в средствах массовой информации о нападении на дочь Федора Емельяненко, проверяется полицией.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении на дочь известного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии подтвердили, что в больнице действительно числится 16-летняя девочка по фамилии Емельяненко, поступившая с ушибом грудной клетки 11 октября. Однако является ли она дочерью "Последнего императора", в институте не уточнили. (Борис КРИВИН)

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение //

СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной //

Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //

"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //

В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт

госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //

Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию" //

Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора.

Спортсмен тренируется в Старом Осколе"