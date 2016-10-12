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"РЕН": в окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери

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В окружении президента Союза ММА России Федора Емельяненко опровергли ранее появившуюся информацию о нападении на его 9-летнюю дочку, сообщает телеканал "РЕН". "Это целиком и полностью выдуманная история. Ничего подобного и близко не было. На ребенка никто не нападал", - цитирует "РЕН" источник.

Сообщалось, что преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

Добавим, что позже стало известно о госпитализации не 9-, а 16-летней дочери Емельяненко.

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение //
СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной  // Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко

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Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2016-10-12/v-okruzhenii-emelyanenko-oprovergli-izbienie-ego-docheri

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