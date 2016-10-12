Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию"

Вице-президент федерации профессионального бокса и глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский не считает, что нападение на дочь Федора Емельяненко может быть связано с критическими высказываниями бойца в адрес организации турнира "Ахмат-2016" в Грозном. Сегодня появилась информация о нападении неизвестного мужчины на дочь президента Союза MMA, после чего в НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили, что в институт поступила девочка по фамилии Емельяненко.

– Я не думаю, что нападение на дочь Федора Емельяненко, если оно, конечно, правда имело место быть, как-то связано с детскими боями в Грозном, – говорит Рябинский. – Хотя у меня слишком мало информации, чтобы что-то утверждать или строить версии. Но просто это выглядело бы настолько вызывающе и глупо, что на это никто бы не пошел. Это больше похоже на провокацию, ведь те, кто совершил нападение, скорее всего, понимали, какой резонанс последует. Чрезвычайная, вопиющая ситуация… У меня у самого есть дочь, я за нее всегда очень волнуюсь и переживаю, и если все это правда, то я могу понять, какие сейчас чувства испытывает Федор. Готов оказать ему любую поддержку и помощь. Считаю эту ситуацию совершенно неприемлемой. Это не укладывается ни в какие ворота, этих людей нужно обязательно найти. (Борис КРИВИН)

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение //

СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной // Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //

"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //

В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт

госпитализации девочки с фамилией Емельяненко

