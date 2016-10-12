17:25 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко

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Корреспондент "Московского комсомольца" Ева Меркачева подтвердила "СЭ", что в материале "На дочь обидевшего Кадырова чемпиона мира совершено нападение в Москве" речь шла именно о дочери Федора Емельяненко.

Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости". (Борис КРИВИН)

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои в Грозном, совершено нападение //
СМИ: 16-летняя дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nedvig

"Обидевшего Кадырова". Чем обидившего, мне может кто-нить объяснить??? как он обидел кого???

17:39

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