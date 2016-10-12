Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко

Корреспондент "Московского комсомольца" Ева Меркачева подтвердила "СЭ", что в материале "На дочь обидевшего Кадырова чемпиона мира совершено нападение в Москве" речь шла именно о дочери Федора Емельяненко.

Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости". (Борис КРИВИН)

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