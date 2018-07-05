Холлоуэй снят с боя против Ортеги из-за симптомов сотрясения мозга

Чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй снят с боя против соотечественника Брайна Ортеги, сообщает MMA Fighting. По словам менеджера спортсмена Брайана Батлера, у его клиента перед поединком, который должен был пройти в Лас-Вегасе 7 июля, были выявлены сотрясения мозга.

Представитель Холлоуэя отметил, что дополнительное медицинское обследование не выявило проблем. Однако затем его самочувствие ухудшилось, после чего он был снят с боя.

На данный момент неизвестно, выйдет ли Ортега в октагон в рамках турнира UFC 226. Тренер претендента Ренер Грэйси подчеркнул, что его подопечного, скорее всего, не заинтересует нетитульный бой.

Примечательно, что Холлоуэй снимается с боя в третий раз подряд. В феврале из-за травмы ноги он не вышел на защиту титула против американца Фрэнки Эдгара. В апреле он должен был заменить соотечественника Тони Фергюсона в бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова во время процедуры сгонки веса.