Евгений Хачериди: "Хабиб - фаворит. У Конора есть шанс только в стойке"

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди - о поединке Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

- Это однозначно мегафайт. Сейчас это лучше бойцы, доминирующие. У обоих есть титулы, - сказал футболист в интервью Footballhub. - Нас ждет очень интересный бой. За кого буду болеть? Даже не знаю. Наверное, за красивый бой. Фаворит, мне кажется, Хабиб. Думаю, что он будет постоянно ломать, бороться с ним. У Макгрегора, я считаю, шанс только в стойке - в этом он сильнее. Хабиб будет лезть в борьбу. Мы все знаем, что в борьбе он очень силен.

"СЭ" проведет видеотрансляцию боя Хабиб – Конор.

Прямая трансляция поединка Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор.

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