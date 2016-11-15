Джефф Монсон: "Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит его"

Американец Джефф Монсон уверен, что UFC постарается максимально отложить бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ранее россиянин заявил, что готов к титульному поединку с ирландцем, который стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях - полулегком и легком весе.

- Я думаю, что, без сомнений, Хабиб Нурмагомедов не только победит Конора в бою, но и опозорит его, завершив бой досрочно, - приводит "Р-Спорт" слова Монсона. - Нурмагомедов более укомплектованный боец с огромным превосходством в борьбе. UFC знает это и постарается максимально оттянуть бой настолько, насколько это будет возможно.

UFC защищает Конора Макгрегора, как мальчика с постера. В лиге есть куда более сильные и сложные соперники, как, например, Робби Лоулер из моей команды, с которыми он мог бы драться, но не дерется.