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Джефф Монсон: "Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит его"

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Суббота. Нью-Йорк. В ринге Хабиб НУРМАГОМЕДОВ (справа) и Майкл ДЖОНСОН.Нурмагомедов или Макгрегор – кто круче?

Американец Джефф Монсон уверен, что UFC постарается максимально отложить бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ранее россиянин заявил, что готов к титульному поединку с ирландцем, который стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях - полулегком и легком весе.

- Я думаю, что, без сомнений, Хабиб Нурмагомедов не только победит Конора в бою, но и опозорит его, завершив бой досрочно, - приводит "Р-Спорт" слова Монсона. - Нурмагомедов более укомплектованный боец с огромным превосходством в борьбе. UFC знает это и постарается максимально оттянуть бой настолько, насколько это будет возможно.

UFC защищает Конора Макгрегора, как мальчика с постера. В лиге есть куда более сильные и сложные соперники, как, например, Робби Лоулер из моей команды, с которыми он мог бы драться, но не дерется.

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http://rsport.ru/fights/20161115/1112258628.html

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