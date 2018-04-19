Дастин Порье - Хабибу: "Хорошо натирай пояс, я заберу его домой"

Американский боец ММА Дастин Порье отметил, что нацелен на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее россиянин сообщил, что Порье является одним из возможных соперников по предстоящему поединку.

- Мое возвращение зависит от того, что мне предложат, - приводит TMZ слова Порье. - Я нацелен на Хабиба. Посмотрим, чего хотят в UFC. В организацию могут вернуться Макгрегор или Фергюсон, которые опережают меня в погоне за титулом. Но без них именно я претендент номер один. Хабиб, натирай пояс хорошо и крепко держи его при себе. Я заберу его домой.

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