Антон Вязигин: "Пришло время новых, молодых бойцов"

Россиянин Антон Вязигин в преддверии боя M-1 Challenge 92 против звезды ММА и соотечественника Сергея Харитонова рассказал о мыслях и о том, на какие технические действия будет сделана основная ставка. Поединок пройдет 24 мая.



– Мой соперник – звезда ММА, и я испытываю уважение к заслуженному сопернику! Но, на мой взгляд, пришло время новых, молодых бойцов, – отметил Вязигин. – Спасибо промоушену М-1, за этот шанс. Никаких иллюзий относительно "легкой прогулки" в бою с Харитоновым я совершенно не строю. Готовлюсь дома в Череповце, в отличие от Харитонова, позволить себе тренировочный лагерь в горах пока не могу. Укрепляю сильную сторону – боксерскую технику. Я уже четыре года в профессиональных боях, но именно любительский бокс стал для меня базовым видом спорта. Конечно, у нас есть план на бой. При моем высоком росте разумеется моя дистанция дальняя, в ближнем бою Харитонов очень опасен, поэтому буду стараться работать "первым номером" и навязать свой бой. Пожелаю своему сопернику перед боем всего наилучшего: счастья, здоровья и семейного благополучия! Увидимся "фейс ту фейс".