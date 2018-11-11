Александр Шлеменко: "Нагибин был уверен, что бой не остановлен. А кто бы не ударил на его месте?"

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал инцидент с участием своего подопечного Тимура Нагибина в бою с Георгием Караханяном на турнире ACB 90. В конце первого раунда Нагибин ударил лежачего оппонента по лицу, за что был дисквалифицирован. В последствии этот инцидент обернулся дракой между бойцами за пределами ринга.

- Тимур не слышал гонга, я не слышал гонга, поэтому я не понимаю, за что его дисквалифицировали. Я считаю, это рефери сработал непрофессионально. Он не сказал бойцам, что раунд прекращен. Возникло серьезное недопонимание, в котором нет вины Нагибина. Он ударил соперник, так как был уверен, что бой не остановлен. А кто бы не ударил на его месте? - сказал Шлеменко (Михаил Потапов)