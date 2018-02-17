Александр Емельяненко: "В тюрьме порядка больше, чем на свободе"

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью "СЭ" рассказал о том, какие сделал выводы из своего заключения. Спортсмен находился в местах лишения свободы с апреля 2015 по ноябрь 2016 года по обвинению в изнасиловании.

– Бутырский замок, потом колония общего режима. Что больше всего запомнилось – как негативное так и позитивное?

– Что касается негатива, то увидел (хотя вижу и сейчас), как много нас окружает людей злых, алчных, желающих выместить свои неудачи на ком-то другом. Очень мало тех, кто может адекватно разобраться в ситуации, вынести здравую оценку. И еще люди разучились думать самостоятельно. Верят во все, что говорят по телевизору. Это расстраивает.

Но вообще у меня там все было хорошо, просто замечательно. Ни один день в своей жизни не стал бы менять. Благодарю Бога за то, что он сподобил меня так прожить, что мне удалось вынести соответствующие уроки. Век живу, век учусь. И везде у меня все хорошо. Жизнь прекрасна! Живу и радуюсь.

– К вам в тюрьме задирались?

– Нет, ничего такого не было.

– А бывало, что приходилось применять силу?

– Такого тоже не было. Там порядка больше, чем здесь. (Илья АНДРЕЕВ)

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