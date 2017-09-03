Сборная России вышла в 1/2 финала командного турнира на ЧМ, победив Грузию

Сборная России победила Грузию в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира и вышла в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 5-1.

Победы одержали Анастасия Конкина (в весе до 57 кг), Зелимхан Оздоев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг) и Ренат Саидов (свыше 90 кг). Единственным российским дзюдоистом, потерпевшим поражение, стал Магомед Магомедов (до 90 кг).

В 1/2 финала россияне встретятся с победителем матча между сборными Бразилии и Канады.

Напомним, чемпионат мира проходит в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.