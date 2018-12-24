Дмитрий Назаров: "Глушаков не может руководить заговором. Я не могу снять главного тренера, и Денис не может"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров считает, что капитан красно-белых Денис Глушаков не причастен к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера. Хавбек был переведен в молодежную команду из-за конфликта со специалистом, а после его отставки в октябре вернулся в основу.

- Я понимаю, что этот человек не может руководить заговором, - сказал Назаров. - И потом, один человек не может снять такую глыбу как главный тренер. Этого просто не может быть. Мне говорят, что я виноват. Но и этого быть не может. Я не могу снять главного тренера. И Денис не может. (Александр Львов)

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