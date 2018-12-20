Артем Дзюба - откровенно о Кокорине и Мамаеве

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о своем отошении к поступку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся под арестом в СИЗО. Футболисты в октябре стали участниками двух потасовок в Москве, в результате которых пострадали 3 человека.

– Что случилось с Кокориным и Мамаевым, можете объяснить?

– Честно, я не очень хочу касаться этой ситуации. Могу сказать одно: Саша поступил очень некрасиво и неправильно, и, думаю, для него это определенное испытание, которое он должен пройти с честью, осознать и переосмыслить многие моменты. Я искренне верю, что он уже это сделал.

То, что на него это не похоже – это правда. Кокора добрый парень, вообще не агрессивный. Не знаю, что произошло, но я его видел в разных ситуациях, и он никогда себе не позволял лишнего. Он может выглядеть заносчиво или еще как-то, но это просто его манера – он такой, в хорошем смысле, пофигист: ходит на своей волне, в своем мире. В той ситуации много факторов: большая компания, все выпившие. Все это не очень красиво, но он уже понес наказание, и я надеюсь, что его отпустят, и он, во-первых, перестанет что-то вычебучивать, а во-вторых, своей игрой, своими потом и кровью смоет все это, и мы будем говорить о нем только в положительном ключе, поскольку футболист он очень сильный и нашей команде необходим. Надеюсь, все это как можно скорее закончится, потому что это неожиданный, страшный и большой урок для нас всех. И прежде всего, для него.

– А для вас какой урок? Вы оказывались в такой ситуации?

– Я никогда в жизни в такой ситуации не оказался бы в силу многих причин. Дело не в этом. Урок в том, что никто ни от чего не застрахован – сегодня может быть так, а завтра вот так. Жизнь – вещь непредсказуемая, и нужно всегда думать головой. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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