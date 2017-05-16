Вильям Нюландер: "Было бы неплохо, если бы Россия обыграла США"

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер после победы над командой Словакии (4:2) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира отметил, что надеется на успех России во встрече с США. По его словам, команда не смогла выиграть группу, но по-прежнему нацелена на золото всего турнира, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Было бы неплохо, если бы Россия обыграла США, чтобы мы заняли второе место в группе, но это не в наших руках, – отметил Нюландер. – Ну а если придется перебираться в Париж – не страшно. Не так уж важно, где показывать свою лучшую игру. Хотя хотелось бы остаться в Кельне.

Да, мы не сумели выиграть группу, но это совсем не значит, что мы не претендуем на золото. Еще как претендуем. И прибавляем от матча к матчу. Плюс к нам подъехали топ-игроки из НХЛ, я имею в виду Лундквиста и Бэкстрема, которые много лет показывают потрясающий уровень хоккея. За счет них мы серьезно усилились.