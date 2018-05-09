Сборная Швеции разгромила Австрию

Сборная Швеции забросила семь безответных шайб в ворота Австрии в матче группы A на чемпионате мира-2018. Дублем отметился форвард Рикард Ракелль.



Шведы одержали четвертую победу в четырех матчах. Команда возглавляет турнирную талицу с 12 очками. Австрийцы идут седьмыми с 1 баллом.



Чемпионат мира



Группа A



Швеция - Австрия - 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)



Голы: Кемпе - 1 (бол., Линдхольм), 9:47 - 1:0. Янмарк - 3 (Ракелль), 17:11 - 2:0. Ракелль - 4 (бол., Зибанежад, Янмарк), 22:42 - 3:0. Ракелль - 5, 28:53 - 4:0. Нюквист - 2 (Кемпе), 29:17 - 5:0. Зибанежад - 3 (Янмарк, Андерссон), 47:50 - 6:0. Пяйярви-Свенссон - 1 (Ю. Ларссон), 53:59 - 7:0.



Вратари: Нильссон - Мадленер.



Штраф: 4 - 8.



Броски: 38 (14+16+8) - 14 (4+6+4).



Судьи: Кубуш, Шукис.

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