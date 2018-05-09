Сборная России заявила Гусева, Сошникова и Сорокина для участия в ЧМ-2018

Федерация хоккея России в Твиттере сообщила о том, что тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым внес изменения в заявку команды на чемпионат мира-2018 в Дании. В список игроков внесены вратарь Илья Сорокин, а также нападающие Никита Гусев и Никита Сошников.
На данный момент в заявку россиян на мировое первенство входят 24 игрока.
Заявка сборной России на ЧМ-2018 на 9 мая:
Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург") Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Никита Трямкин ("Автомобилист").
Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Никита Гусев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард"), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис").
Отметим, что для полной заявки на чемпионат мира у сборной России остается одно свободное место. При этом из расширенного состава из 26 хоккеистов вне заявки остаются защитник Алексей Береглазов ("Металлург") и форвард Алексей Бывальцев ("Амур").
После трех матчей на ЧМ-2018 сборная России занимает первое место в группе A, одержав три победы в трех матчах. Команда Воробьева поочередно разгромила Францию (7:0), Австрию (7:0), Белоруссию (6:0). Ее следующий матч состоится в четверг, 10 мая, и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия - Россия.
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Штаб национальной сборной заявил на чемпионат мира ещё троих игроков: вратаря Илью Сорокина, нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова. Таким образом для полной заявки на мировое первенство у нашей команды остается одно место. #силавсегдавкоманде #redmachine#iihfworlds pic.twitter.com/XDFXFD1BGE– Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2018 г.
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- Металлург Мг (хоккей)
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- Чикаго Блэкхокс
- Василий Кошечкин
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Никита Зайцев
- Павел Дацюк
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Илья Каблуков
- Артем Анисимов
- ФХР
- Сергей Андронов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Павел Бучневич
- Игорь Шестеркин
- Богдан Киселевич
- Илья Воробьев
- Илья Сорокин
- Александр Барабанов
- Кирилл Капризов
- Никита Сошников
- Владислав Гавриков
Arkadiy1976
Сборище Никит
16:13