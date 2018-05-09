Чемпионат мира

15:48 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России заявила Гусева, Сошникова и Сорокина для участия в ЧМ-2018

Никита ГУСЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Никита ГУСЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Федерация хоккея России в Твиттере сообщила о том, что тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым внес изменения в заявку команды на чемпионат мира-2018 в Дании. В список игроков внесены вратарь Илья Сорокин, а также нападающие Никита Гусев и Никита Сошников

На данный момент в заявку россиян на мировое первенство входят 24 игрока.

Заявка сборной России на ЧМ-2018 на 9 мая:

ВратариВасилий Кошечкин ("Металлург"Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА).
ЗащитникиНикита НестеровБогдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав ГавриковДинар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Никита Трямкин ("Автомобилист").
НападающиеПавел ДацюкАлександр БарабановИлья Каблуков, Никита Гусев (все – СКА), Кирилл КапризовМихаил ГригоренкоСергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард"), Евгений ДадоновМаксим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис").

Отметим, что для полной заявки на чемпионат мира у сборной России остается одно свободное место. При этом из расширенного состава из 26 хоккеистов вне заявки остаются защитник Алексей Береглазов ("Металлург") и форвард Алексей Бывальцев ("Амур").

После трех матчей на ЧМ-2018 сборная России занимает первое место в группе A, одержав три победы в трех матчах. Команда Воробьева поочередно разгромила Францию (7:0), Австрию (7:0), Белоруссию (6:0). Ее следующий матч состоится в четверг, 10 мая, и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия - Россия.

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Arkadiy1976

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