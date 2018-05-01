Роман Ротенберг: "Приставка "и.о." у Воробьева - это чисто технический момент"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что не надо заострять внимание на том, что Илья Воробьев считается исполняющим обязанности главного тренера сборной России. По его словам, нужно думать о выступлении сборной на чемпионате мира в Дании.

– Приставка "и.о." у Воробьева – это чисто технический момент, – сказал Ротенберг. – Главный тренер – это тот человек, который везет команду на чемпионат мира. Не надо на этом заострять внимание. Сейчас все мысли только о нашей стране и сборной России. Нам предстоит проделать огромный объем работы. Мы это продемонстрировали на Олимпийских играх.

– Избавится ли Воробьев от приставки "и.о." после чемпионата мира?

– Это еще слишком далеко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)